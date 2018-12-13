Источник: тюменские власти спасут и отреставрируют знаменитую "круглую баню"

В громкой и скандальной истории с единственным в Тюмени памятником конструктивизма, похоже, в скором времени будет поставлена точка.

По информации Накануне.RU, администрация города Тюмени разослала по профильным реставрационным конторам запрос на оценку стоимости восстановления "круглой бани". Как сообщил собеседник агентства, который работает в одной из таких компаний, "это хороший сигнал и трактоваться может однозначно – объект готовят к реставрации".

В пресс-службе мэрии корреспонденту Накануне.RU оперативно подтвердить сообщение не смогли и пообещали уточнить информацию.

Напомним, что история вокруг памятника началась еще несколько лет назад – весной 2013 года с заявления тогда еще главы Тюмени, а ныне губернатора Тюменской области Александра Моора, о том, что на месте здания будет возведена парковка. С этого момента градозащитники и общественники вступили в долгую борьбу за уникальный памятник. За пять с лишним лет "круглая баня" успела перенести под своими стенами пикеты, акцию с обнаженными активистами, пожар, а также лишение охранного статуса выявленного объекта культурного наследия и вновь его обретение. Экс-глава региона Владимир Якушев в конце 2015 года пообещал даже отдать здание под молодежный центр, но после этого ходило много слухов, что баню хотят все же снести, а инвесторов не пускают на объект. Также "круглая баня" стала и причиной отставки почти в полном составе профильного областного комитета по охране и использованию объектов культурного наследия, когда общественникам удалось вернуть ей статус охраны.

В заключение добавим, что если многолетняя скандальная ситуация завершится положительно, то это станет большой репутационной победой Александра Моора, так как формально, как уже упоминалось выше, конфликтная ситуация началась как раз с него.

Также стоит добавить, что баня может стать одной из доминант и главной достопримечательностью обновленной исторической улицы Ленина, о реконструкции которой было объявлено летом этого года.