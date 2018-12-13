13 Декабря 2018
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В Челябинске открылся детский технопарк "Кванториум"

В Челябинске и Магнитогорске открылись кванториумы. В церемонии открытия детского технопарка в столице Южного Урала принял участие губернатор Борис Дубровский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Кванториумы открылись на базе Южноуральского госуниверситета и Магнитогорского государственного технического университета. В 2019 году IT-квант появится в Миассе.

"Идея детских технопарков, на самом деле, имеет хороший фундамент в виде прежней системы станций юных техников. Задача та же – готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям. Детский технопарк – самая эффективная инвестиция в человека", - считает губернатор.

На базе ЮУрГУ "Кванториум" расположится на площади 1600 кв. метров. В вузе разместится технопарк модели "Стандарт", которая включает расположение нескольких квантов – проектных направлений. В Челябинской области будут развивать акваквантум, робоквантум, космоквантум, IT-квантум, автоквантум, аэроквантум, интерзону, Hi-tech-базу.

В магнитогорском Кванториуме сформировано 36 групп – по 9 групп в каждом из четырех направлений: IT-квантум, VR-квантум, Робоквантум и Хайтек-цех.

Учебный процесс в технопарке начнется с понедельника, 17 декабря. В этом учебном году челябинский технопарк смогут посещать 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет, магнитогорский – 450. Обучение в кванториуме для детей бесплатное.

Добавим, что на открытие кванториумов регион получил из федерального бюджета 67,6 млн руб.

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В Челябинске открылся детский технопарк "Кванториум"

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Теги: Кванториум, технопарк, Борис Дубровский,



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