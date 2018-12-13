13 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Американские дипломаты научили тюменских детей-инвалидов фокусу с долларом

В Тюмени 12 декабря, в День Конституции РФ, во дворце творчества и спорта "Пионер" американский иллюзионист Кевин Спенсер провел бесплатный мастер-класс своего авторского инклюзивного метода "Фокус-Покус" по работе и реабилитации с инвалидами.

В одном из номеров для собравшихся особых детей артист научил зрителей фокусу с однодолларовой купюрой и скрепками, в котором при определенной несложной манипуляции и последовательности канцелярские принадлежности образуют цепь из двух звеньев. Фокусник дал представления, а также рассказал о своем методе в тюменском центре "Семья" и в Институте психологии и педагогики ТюмГУ.

(2018)|Фото: youtube.com

Примечательно, что благотворительная акция проходила под непосредственным участием представителей Генконсульства США в Екатеринбурге, а гостей мероприятия приветствовал американский дипломат по культуре, образованию и взаимодействию со СМИ Мэтт Томпсон. Американский сотрудник прибыл на работу в уральский регион совсем недавно – в конце лета этого года и уже успел провести встречу с местными политологами и оппозиционерами.

Как пояснили корреспонденту Накануне.RU организаторы мероприятия, никакой подоплеки в играх с однодолларовыми купюрами нет, просто банкноты имеют крепкую структуру и волокна и при усилии во время исполнения фокуса не рвутся. При этом собеседники заверили, что подобные номера проходят и с рублями.

Добавим, что 16 декабря генконсульство США в Екатеринбурге намерено устроить американское Рождество в екатеринбургском "Ельцин-центре".

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Американские дипломаты научили тюменских детей-инвалидов фокусу с долларом

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Теги: фокус с долларом, Кевин Спенсер, Мэтт Томпсон



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