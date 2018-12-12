12 Декабря 2018
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Центр имени президента какой страны? В "Ельцин-центре" отметят Рождество по-американски

В "Ельцин-центре" собираются отметить Рождество по-американски. Мероприятием уже заинтересовались местные общественники, а в самом ЕЦ не видят в нем ничего особенного, передает корреспондент Накануне.RU.
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Американское Рождество в "Ельцин-центре" готовятся отметить 16 декабря. Сообщается, что гостей ждут традиционные рождественские песни, фокусы от иллюзиониста из США, "вкусное печенье, веселый Санта Клаус и отличные фото на память". Завершится все просмотром рождественского фильма на английском языке.

Интересно, что организатором мероприятия в центре имени экс-президента РФ, построенном за бюджетные деньги, является дипломатическое ведомство иностранного государства - Генеральное консульство США в уральской столице. Также нам стало известно, что информация об американском Рождестве в "Ельцин-центре" распространяется среди екатеринбургских школьников - через их электронные дневники. Мы изучили программу ЕЦ на ближайшие недели, и не обнаружили там новогодних мероприятий в стилистике других зарубежных государств. Успокоило уже то, что в центре имени Ельцина еще не совсем забыли про Деда Мороза - "отечественная" Елка пройдет 3 января.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Как рассказал Накануне.RU председатель "Уральского родительского комитета" Евгений Жабреев, он собирается тщательно изучить программу американского Рождества в "ЕЦ".

"Ельцин-центр", чтобы содержать самого себя, устраивает подобные акции. Мы относимся к этому по-разному: хотелось бы наше, российское, направленное на духовное развитие и развитие гражданского общества. Но последнее время происходит много скандалов, и это вызывает у нас возмущение. Если там будут представители младшего возраста, которые попадут туда без сопровождения взрослых, то дети опять могут что-нибудь не то увидеть", - отметил общественник.

Жабреев добавил, что со своей стороны "Уральский родительский комитет" проверит возраст посетителей мероприятия.

"Под хорошими и красивыми лозунгами и названиями может быть заложен несколько иной смысл, который может противоречить нашим федеральным законам", - добавил Евгений Жабреев.

Напомним, летом прошлого года в Екатеринбурге разгорелся громкий скандал: в "Ельцин-центре" показали непристойный короткометражный фильм в рамках программы "Шведская модель", а само мероприятие называлось "Подборка лучших короткометражных фильмов для детей". В зале присутствовали порядка десяти детей до 12 лет. Прокуратура провела проверку и установила, что ЕЦ нарушил закон, показав им фильм со сценами секса.

Пресс-секретарь ЕЦ Евгения Капитонихина заявила Накануне.RU, что проведение новогодних мероприятий в зарубежной стилистике - уже "традиция".

"Такова традиция - консульства, которые представлены в Екатеринбурге, проводят рождественские праздники у нас. Уже было немецкое и австрийское Рождество, а сейчас - американское. Будут и другие", - рассказала представитель центра.

Какие именно, она не уточнила, отметив, что программа пока не подтверждена окончательно. Также представитель ЕЦ объяснила, почему подобные мероприятия проводятся именно у них, а не в самих консульствах. По ее словам, столица Урала не располагает подходящими домами культуры.

"Это открытая культурная площадка. Если бы на месте "Ельцин-центра" был удобный для таких мероприятий ДК, то консульства с удовольствием бы сотрудничали с ним. Здесь нет абсолютно никакой политической подоплеки", - добавила Евгения Капитонихина.

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Центр имени президента какой страны? В "Ельцин-центре" отметят Рождество по-американски

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Теги: Ельцин-Центр, Рождество, США



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