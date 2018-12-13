В Екатеринбурге отремонтируют корпус колледжа на который претендует РПЦ

В Екатеринбурге отреставрируют "здание служб", которое расположено на углу Сакко и Ванцетти, 41\Ленина, 13. Это здание является объектом культурного наследия и входит в состав "Алексеевского реального училища", где сейчас находится свердловский мужской колледж, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на едином сайте госзакупок, стоимость реконструкции - 417 тыс.руб. Здание нуждается в противоаварийных и консервационных мероприятиях. У подрядчика есть два месяца, чтобы сменить лестницы, водосточные трубы, заменить козырёк, починить потолки и покрасить здание.

Отметим, что в четвёртый раз Екатеринбургская епархия пыталась отвоевать три здания у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и Сакко и Ванцетти, 41\Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи.

Очередное заседание пройдёт в январе 2019 года.

По мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. РПЦ намеревалась их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Ответчиком выступило МУГИСО, а также в качестве заинтересованных сторон - руководство колледжей. Они сумели предоставить аргументы, в том числе архивные, согласно которым, объекты нельзя признать принадлежавшими ранее церкви.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2018 г. администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.