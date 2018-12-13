В Екатеринбурге отремонтируют корпус колледжа на который претендует РПЦ

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Ольга Глацких вернулась на работу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге отремонтируют корпус колледжа на который претендует РПЦ

В Екатеринбурге отреставрируют "здание служб", которое расположено на углу Сакко и Ванцетти, 41\Ленина, 13. Это здание является объектом культурного наследия и входит в состав "Алексеевского реального училища", где сейчас находится свердловский мужской колледж, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на едином сайте госзакупок, стоимость реконструкции - 417 тыс.руб. Здание нуждается в противоаварийных и консервационных мероприятиях. У подрядчика есть два месяца, чтобы сменить лестницы, водосточные трубы, заменить козырёк, починить потолки и покрасить здание.

Отметим, что в четвёртый раз Екатеринбургская епархия пыталась отвоевать три здания у министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Речь идет о помещениях на ул. Декабристов, 58 и 83 и Сакко и Ванцетти, 41\Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи.

Очередное заседание пройдёт в январе 2019 года.

По мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. РПЦ намеревалась их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Ответчиком выступило МУГИСО, а также в качестве заинтересованных сторон - руководство колледжей. Они сумели предоставить аргументы, в том числе архивные, согласно которым, объекты нельзя признать принадлежавшими ранее церкви.

Как сообщало Накануне.RU, в июне 2018 г. администрация города подарила РПЦ четыре здания в Шарташском лесопарке.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге отремонтируют корпус колледжа на который претендует РПЦ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбургская епархия, колледж, ремонт, здание служб



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.12.2018 09:58 Мск Продолжение следует? РПЦ в очередной раз пытается забрать три здания колледжей в Екатеринбурге
Ранее 09.10.2018 12:50 Мск И точка. Суд окончательно отказал РПЦ в передаче трёх зданий в Екатеринбурге
Ранее 20.08.2018 10:01 Мск В Екатеринбурге дело "РПЦ и трех колледжей" начнут рассматривать в октябре
Ранее 03.08.2018 14:15 Мск Не опять, а снова. РПЦ в очередной раз требует передать ей три здания колледжей
Ранее 29.06.2018 14:48 Мск Екатеринбургская епархия проиграла суд - колледжи не передадут церкви
Ранее 29.06.2018 07:59 Мск Верховный суд РФ отказался участвовать в споре МУГИСО и екатеринбургской епархии по делу о передаче трех колледжей
Ранее 08.06.2018 14:10 Мск Епархия решила отбирать здания колледжей в Екатеринбурге с помощью дореволюционных фото
Ранее 15.05.2018 14:50 Мск Дубль два. В Екатеринбурге стартовал пересмотр дела "РПЦ и три колледжа"
Ранее 07.05.2018 13:47 Мск МУГИСО направило жалобу в Верховный суд по делу "РПЦ и трех колледжей" в Екатеринбурге

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1284

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети