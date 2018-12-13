Посольство РФ в Австрии срочно запросило информацию по допинговому скандалу с биатлонистами
Посольство России в Австрии в срочном порядке запросило официальную информацию у австрийских правоохранительных органов о расследовании в отношении российских биатлонистов. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети Facebook.
Сборная России по биатлону сейчас находится в Хохфильцене в рамках подготовки ко второму этапу Кубка мира.
Исходя из доступной информации, австрийские правоохранительные органы ведут расследование в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону, сообщает посольство.
Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram выложил список обвиняемых, в котором значатся десять россиян. Среди них биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!
Губерниев также написал, что полиция прибыла в расположение сборной России. Подозреваемые обязаны дать объяснения.
Ранее телекомментатор прокомментировал отсутствие российских этапов в биатлонном сезоне. "Связано это с тем же самым: меньше надо было допинг жрать в свое время", - заявил он.
Как сообщало Накануне.RU, в конце августа Союз биатлонистов России заявил, что от Международного союза биатлонистов (IBU) получена информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.
Известно, что одним из подозреваемых спортсменов стал Евгений Устюгов.
В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU)отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).