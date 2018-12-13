Посольство РФ в Австрии срочно запросило информацию по допинговому скандалу с биатлонистами

13 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Посольство РФ в Австрии срочно запросило информацию по допинговому скандалу с биатлонистами

Посольство России в Австрии в срочном порядке запросило официальную информацию у австрийских правоохранительных органов о расследовании в отношении российских биатлонистов. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети Facebook.

Сборная России по биатлону сейчас находится в Хохфильцене в рамках подготовки ко второму этапу Кубка мира.

Исходя из доступной информации, австрийские правоохранительные органы ведут расследование в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону, сообщает посольство.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram выложил список обвиняемых, в котором значатся десять россиян. Среди них биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Внимание !!!! Несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!! Перед Вами список спортсменов , тренеров , врачей и массажистов , кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 17-м году !!!!! В Австрии это уголовное преступление !!!! Все , кто указан в этом списке , обязаны дать свои объяснения полиции !!!!! Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения ???? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг - тесты и вопросов нет !!!! А теперь они есть у австрийской полиции !!!! Все подробности завтра на @matchtv_channel !!!! Женская спринтерская гонка стартует в 16.15 мск !!!!

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

Губерниев также написал, что полиция прибыла в расположение сборной России. Подозреваемые обязаны дать объяснения.

Ранее телекомментатор прокомментировал отсутствие российских этапов в биатлонном сезоне. "Связано это с тем же самым: меньше надо было допинг жрать в свое время", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа Союз биатлонистов России заявил, что от Международного союза биатлонистов (IBU) получена информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Известно, что одним из подозреваемых спортсменов стал Евгений Устюгов.

В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU)отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Посольство РФ в Австрии срочно запросило информацию по допинговому скандалу с биатлонистами

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: австрия, биатлон, допинг, дмитрий губерниев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1279

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети