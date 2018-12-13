Посольство РФ в Австрии срочно запросило информацию по допинговому скандалу с биатлонистами

Посольство России в Австрии в срочном порядке запросило официальную информацию у австрийских правоохранительных органов о расследовании в отношении российских биатлонистов. Об этом сообщается на странице дипведомства в соцсети Facebook.

Сборная России по биатлону сейчас находится в Хохфильцене в рамках подготовки ко второму этапу Кубка мира.

Исходя из доступной информации, австрийские правоохранительные органы ведут расследование в отношении ряда российских атлетов и сотрудников сборной по событиям февраля 2017 года, когда в Австрии проходил чемпионат мира по биатлону, сообщает посольство.

Ранее спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в Instagram выложил список обвиняемых, в котором значатся десять россиян. Среди них биатлонисты Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.

Губерниев также написал, что полиция прибыла в расположение сборной России. Подозреваемые обязаны дать объяснения.

Ранее телекомментатор прокомментировал отсутствие российских этапов в биатлонном сезоне. "Связано это с тем же самым: меньше надо было допинг жрать в свое время", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа Союз биатлонистов России заявил, что от Международного союза биатлонистов (IBU) получена информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил.

Известно, что одним из подозреваемых спортсменов стал Евгений Устюгов.

В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU)отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).