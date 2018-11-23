"Меньше надо было допинг жрать": Губерниев прокомментировал отсутствие российских этапов в биатлонном сезоне

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в кулуарах IX Уральского мидиафорума поделился ожиданиями от стартующего биатлонного сезона 2018/2019 года, передает корреспондент Накануне.RU

Недавно был озвучен состав сборной, в которой, к примеру, на первых этапах будет отсутствовать лидер мужской сборной Антон Шипулин. Там также появились и новые имена.

"Сборная - это не закрытый клуб. Пусть победит сильнейший. Сейчас у ребят, которые не в основной команде, кто участвует в кубке IBU, кубке России, есть все шансы пробиться дальше. Потому что "живая вода" постоянно должна поступать. Мы каждый раз тревожимся перед началом сезона, но посмотрим, что будет", - отметил Губерниев.

Отсутствие известного уральского биатлониста Антона Шипулина на первых этапах гонки он объяснил тем, что спортсмену необходимо время, чтобы как следует подготовиться к Чемпионату мира.

"Антон все делает правильно сейчас, торопиться не надо, мы доверяем ему как спортсмену. Здорово, что он вернулся, он соскучился по победам, он хочет побед. Он должен спокойно готовиться, и к январю, думаю, он будет более-менее в порядке. А к Чемпионату мира будет в полном порядке. Мы ждём его золотой медали в личных гонках, которой у Шипулина нет", - сказал Дмитрий Губерниев.

Он также прокомментировал и отсутствие российских этапов Кубка мира в предстоящем сезоне.

"Связано это с тем же самым: меньше надо было допинг жрать в свое время. Конечно, люди из IBU, новые начальники, торопились календарь опубликовать. Маленькое утешение для нас, что в олимпийский сезон этап будет в Минске в Раубичах. Но понятно, что четыре года без соревнований в стране... понимаем, что будет чемпионат России: тут и Тюмень, и Ханты, но этого явно недостаточно. Что делать, у нас перезагрузка, биатлон 2.0, будем дальше стремиться. Нам в любом случае нужно налаживать диалог", - заявил телекомментатор.