13 Декабря 2018
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Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции

Биатлонист Антон Шипулин (31) прокомментировал ситуацию с полицейским расследованием вокруг российской сборной. Напомним, ранее стало известно, что группе российских спортсменов (в т.ч. Шипулину), а также тренерам и другому персоналу сборной, якобы, предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в прошлом году. Как отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, в Австрии такое нарушение является уголовно наказуемым.

В Instagram Шипулин написал: "Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя".

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Отметим, в прошлом году Антона и других членов российской сборной по биатлону Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Сборная России по биатлону сейчас находится в Хохфильцене в рамках подготовки ко второму этапу Кубка мира. Губерниев написал, что полиция прибыла в расположение сборной России. Подозреваемые обязаны дать объяснения.

Как сообщало Накануне.RU, в конце августа Союз биатлонистов России заявил, что от Международного союза биатлонистов (IBU) получена информация о нарушении четырьмя российскими биатлонистами антидопинговых правил. Известно, что одним из подозреваемых спортсменов стал Евгений Устюгов.

В сентябре Международный союз биатлонистов (IBU)отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).

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Антон Шипулин сделал заявление в связи с антидопинговым расследованием австрийской полиции

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Теги: антон шипулин, расследование, сборная россии по биатлону, доппинг



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