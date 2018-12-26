Колобков: История с допросом российских биатлонистов в Австрии раздута прессой

Министр спорта Павел Колобков заявил, что ситуация с визитом австрийской полиции в отель Хохфильцена, где располагались российские биатлонисты, раздута в российской прессе.

Министр пояснил, что в Австрии ведется расследование нарушений в работе руководства федерации Международного союза биатлонистов. Российских спортсменов допрашивали в рамках этого расследования.

"Глобальных вопросов к ним не было, - сказал Колобков в эфире телеканала "Россия 24". - Далее уже были домыслы СМИ и некоторых комментаторов".

Напомним, 13 декабря стало известно, что правоохранительные органы Австрии предъявили обвинения членам сборной России в нарушении антидопинговых правил в период проведения прошлогоднего мирового первенства в Хохфильцене.

В списке подозреваемых якобы оказались биатлонисты Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Между тем, ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили, что полицейские провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов. "Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, проходившего в Хохфильцене", - пояснили в пресс-службе СБР.