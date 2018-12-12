Община "Хабад Любавич" вновь пытается построить в Перми синагогу

В Перми городская комиссия по землепользованию и застройке на сегодняшнем заседании рассмотрела обращение иудейской религиозной организации "Еврейская община Перми", более известной как движение "Хабад Любавич", о разрешении на строительство синагоги, об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил активист Роман Юшков.

Когда именно состоятся публичные слушания и состоятся ли вообще - пока неизвестно.

"Я сегодня говорил с некоторыми членами комиссии. У нас нет уверенности, что Хабад Любавич пойдет на эти публичные слушания. Они привыкли "играть под одеялом" и уходят от любой публичности. Они поняли, что для них такой публичный способ общения с местными аборигенами дает не те результаты, которые им хотелось бы", - заявил активист.

Он также добавил, что срок аренды участка у организации истекает в феврале.