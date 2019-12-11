В Перми активист, сомневавшийся в числе жертв еврейского холокоста, требует 6 млн компенсации за незаконное преследование

Пермский активист Роман Юшков, оправданный в "отрицании холокоста", требует от государства компенсацию за незаконное преследование, рассказал Накануне.RU адвокат Юшкова Иван Хозяйкин.

Напомним, Юшкова оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев.

"По закону, ему полагается компенсация за незаконное преследование. Он оценил ее в 6 млн руб.", - отметил Хозяйкин.

Иск принят к производству Ленинским райсудом Перми. Предварительное заседание начнется в 14.10 21 января.