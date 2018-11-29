29 Ноября 2018
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Верховный суд подтвердил право россиян сомневаться в числе жертв еврейского холокоста

Верховный суд рассмотрел апелляцию по делу пермского активиста Романа Юшкова, который обжаловал приговор за разжигание ненависти или вражды, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Юшкову вменяли "Реабилитацию нацизма" и разжигание ненависти или вражды. По первому пункту присяжные его оправдали, не усмотрев преступления в сомнении в том, что во время Второй мировой войны погибли 6 млн евреев. Статью же "Хватит кормить чужаков", рассказывающую о доходах и расходах республик СССР, коллегия поставила активисту в вину. Суд приговор его к двум годам условно.

Верховный суд оставил решение прикамских коллег в силе, сообщил Накануне.RU Юшков.

Вердикт вступил в силу.

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Верховный суд подтвердил право россиян сомневаться в числе жертв еврейского холокоста

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Теги: Верховный суд, Роман Юшков, хватит кормить чужаков, реабилитация нацизма, 6 миллионов евреев



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