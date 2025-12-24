24 Декабря 2025
Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Активист из Перми Юшков* попал в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил активиста из Перми Романа Юшкова* в перечень террористов и экстремистов.

Информация об этом содержится на сайте организации.

Ранее Юшков* уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ) и по другим схожим статьям. Последний такой приговор прозвучал в сентябре 2025 г. – он наказан двумя годами условно за унижение человеческого достоинства. В ноябре приговор оставил в силе краевой суд.

*включён в перечень террористов и экстремистов

Теги: Роман Юшков*, активист, блогер


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2025 09:11 Мск Суд назначил пермскому активисту Роману Юшкову запрет определенных действий
Ранее 07.03.2025 14:20 Мск В Перми задержан активист Роман Юшков
Ранее 26.08.2024 14:50 Мск На пермского активиста завели "административку" из-за высказываний про строительство мечети
Ранее 16.07.2024 15:51 Мск В Перми арестован активист, ранее возражавший против строительства еврейского центра
Ранее 27.10.2022 15:23 Мск В Перми активиста оштрафовали на 300 тысяч за пост в соцсети
Ранее 31.08.2022 15:00 Мск В Перми ушло в суд дело активиста за пост в соцсети
Ранее 22.02.2022 15:50 Мск В Перми против активиста возбудили дело за пост в соцсети
Ранее 12.07.2021 13:25 Мск В Перми разрешили строить скандально известный еврейский центр
Ранее 02.06.2021 12:18 Мск Власти Перми не выдали разрешение на строительство на Энгельса еврейского центра
Ранее 06.12.2020 14:00 Мск В Перми прокуратура извинилась перед активистом, выступающим против строительства еврейского центра
Ранее 27.10.2020 11:47 Мск В Перми закрыто уголовное дело активиста, возражавшего против строительства еврейского центра
Ранее 21.09.2020 15:10 Мск В Перми активисту, возражающему против строительства еврейского центра, отказали в шествии мимо места стройки
Ранее 22.06.2020 14:30 Мск В Перми озвучены итоги второй экспертизы по делу активиста, выступившего против еврейского центра
Ранее 27.05.2020 12:23 Мск Прокуратура принесла извинения пермяку за преследование из-за оценок холокоста
Ранее 20.03.2020 08:48 Мск Пермский активист Роман Юшков обжаловал решение суда о компенсации незаконного преследования
Ранее 03.03.2020 13:15 Мск В Перми по делу активиста, выступившего против еврейского центра, допросили участников публичных слушаний
Ранее 18.02.2020 09:24 Мск В Перми лингвистическая экспертиза подтвердила "возбуждение ненависти или вражды" активистом, выступившим против еврейского центра
Ранее 21.01.2020 14:08 Мск В Перми активист, сомневавшийся в числе жертв еврейского холокоста, отсудил компенсацию за незаконное преследование
Ранее 26.12.2019 08:34 Мск В Перми активист, оштрафованному за "разжигание ненависти или вражды", попал под новую "уголовку"
Ранее 11.12.2019 09:43 Мск В Перми активист, сомневавшийся в числе жертв еврейского холокоста, требует 6 млн компенсации за незаконное преследование
Ранее 26.11.2019 15:35 Мск В Перми активисту, оштрафованному за "разжигание ненависти или вражды", грозит новая "уголовка"
Ранее 03.09.2019 08:44 Мск Противники строительства еврейского центра в Перми готовы выйти на улицы
Ранее 28.08.2019 14:09 Мск В Перми комиссия по землепользованию рекомендовала мэру разрешить еврейской общине строить свой центр
Ранее 13.08.2019 08:05 Мск Публичные слушания о строительстве в Перми еврейского центра собрали 300 человек
Ранее 30.07.2019 13:00 Мск В Перми назначена новая дата публичных слушаний о строительстве еврейского центра
Ранее 04.07.2019 10:22 Мск В Перми вновь состоятся слушания по строительству еврейского центра общины "Хабад Любавич"
Ранее 25.06.2019 07:30 Мск Суд оставил в силе штраф пермяку за "возбуждение ненависти или вражды" из-за слушаний по еврейской общине
Ранее 22.05.2019 10:15 Мск В Перми противница общины "Хабад Любавич" попала под "административку"
Ранее 12.04.2019 16:20 Мск Пермского активиста Романа Юшкова оштрафовали за "возбуждение ненависти либо вражды"
Ранее 22.03.2019 08:24 Мск Пермскому активисту, которого оправдали в "реабилитации нацизма", отменили два "экстремистских" приговора
Ранее 12.03.2019 10:58 Мск Пермяки требуют провести публичные слушания по синагоге для "Хабад Любавич" в выездной приёмной мэра – школе №120
Ранее 14.02.2019 12:59 Мск В Перми отменили публичные слушания по проекту здания для общины "Хабад Любавич"
Ранее 08.02.2019 13:15 Мск В Перми назначена дата публичных слушаний по проекту здания для общины "Хабад Любавич"
Ранее 30.01.2019 12:00 Мск В Перми участников интервью про общину "Хабад Любавич" вызвали в СК
Ранее 12.12.2018 14:30 Мск Община "Хабад Любавич" вновь пытается построить в Перми синагогу
Ранее 29.11.2018 13:00 Мск Верховный суд подтвердил право россиян сомневаться в числе жертв еврейского холокоста
Ранее 07.11.2018 11:20 Мск Военная прокуратура начала проверку прикамских чекистов из-за интервью местной журналистки про общину "Хабад Любавич"
Ранее 06.10.2018 14:24 Мск ФСБ начала проверку из-за интервью пермской журналистки про общину "Хабад Любавич"
Ранее 28.09.2018 12:50 Мск Пермский активист пытается смягчить наказание за разжигание ненависти в Верховном суде
Ранее 28.09.2018 08:25 Мск Пермскую журналистку допросили из-за интервью про общину "Хабад Любавич"
Ранее 12.09.2018 12:14 Мск Суд оправдал пермского активиста по обвинению в "отрицании холокоста" и признал виновным по другой статье
Ранее 10.09.2018 10:43 Мск Для пермского активиста требуют три года условно за статью о доходах и расходах стран СССР
Ранее 06.09.2018 07:42 Мск Присяжные оправдали пермского активиста, обвинявшегося в "отрицании холокоста"
Ранее 04.09.2018 15:05 Мск Обвиняемому в "отрицании холокоста" пермскому активисту не дали последнего слова
Ранее 30.08.2018 07:40 Мск Прения по делу пермского "отрицателя холокоста" пройдут 4 сентября
Ранее 29.08.2018 07:47 Мск Свидетель по делу пермского "отрицателя холокоста" рассказал о дискуссии в Израиле вокруг числа пострадавших евреев
Ранее 24.08.2018 07:28 Мск "Хотят "прогнать" быстро". Суд приступил к рассмотрению уголовного дела пермского "отрицателя холокоста"
Ранее 10.08.2018 18:02 Мск Пермского активиста, обвиняемого в отрицании холокоста, поддержали Стрелков, Делягин и Мухин
Ранее 23.07.2018 11:05 Мск Бывший депутат Госдумы поддержал пермского активиста, которого судят за "отрицание холокоста"
Ранее 19.07.2018 16:14 Мск В Перми собственника памятника, где базируются община и школа "Хабад Любавич", через суд обяжут отреставрировать здание
Ранее 17.07.2018 12:00 Мск В Перми рушится объект культурного наследия, в котором базируется "Хабад Любавич"
Ранее 24.05.2018 13:53 Мск К делу пермского активиста об "отрицании холокоста" подшили расшифровки телефонных разговоров на "личные темы"
Ранее 18.05.2018 12:04 Мск Пермского активиста за "отрицание холокоста" будут судить присяжные
Ранее 10.05.2018 14:49 Мск Пермяку предъявлено обвинение за "отрицание холокоста"
Ранее 20.12.2017 12:40 Мск В Перми оштрафованный за статью в блоге противник "Хабад Любавич" требует отменить приговор
Ранее 11.12.2017 10:58 Мск Минюст отказался проверять на экстремизм главную книгу любавичских хасидов "Тания"
Ранее 06.12.2017 15:05 Мск Пермские власти отказались создавать русский центр
Ранее 23.11.2017 14:09 Мск Прокуратуру и минюст Прикамья просят признать "Хабад Любавич" иноагентом
Ранее 21.11.2017 13:31 Мск В Перми суд разрешил автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ" платить в рассрочку штраф за ее публикацию
Ранее 14.11.2017 09:49 Мск Подозреваемый в "реабилитации нацизма" из-за "отрицания холокоста" пермский активист прошел психиатрическую экспертизу
Ранее 17.10.2017 12:59 Мск Группа пермяков просит Александра Дворкина защитить их от еврейской общины "Хабад Любавич"
Ранее 09.10.2017 12:28 Мск Против пермского противника "Хабада" возбудили новое "экстремистское" дело
Ранее 08.08.2017 09:30 Мск Пермского противника "Хабад Любавич" Романа Юшкова подозревают в реабилитации нацизма
Ранее 07.07.2017 13:26 Мск Пермский краевой суд снизил сумму штрафа автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"
Ранее 08.06.2017 16:02 Мск Еврейская община Перми за сутки собрала 42 тысячи долларов. Деньги могут пойти на скандальный центр "Хабад Любавич"
Ранее 30.05.2017 14:08 Мск В Перми автор статьи "Скажи чужаку свое НЕТ" подал апелляцию на приговор
Ранее 18.05.2017 10:04 Мск В Перми оштрафован на 350 тысяч автор статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"
Ранее 12.05.2017 15:32 Мск В Перми перенесли оглашение приговора автору статьи "Скажи чужаку свое НЕТ"
Ранее 12.05.2017 12:32 Мск Группа пермяков требует признать главную книгу любавичских хасидов "Тания" экстремистской
Ранее 14.04.2017 13:46 Мск Представитель национальной общины нашел в тексте Романа Юшкова разжигание розни
Ранее 10.04.2017 10:09 Мск В Перми умер один из главных противников общины "Хабад Любавич"
Ранее 07.04.2017 12:58 Мск Национальные общины не нашли разжигания розни в тексте противника работы в Перми "Хабад Любавич"
Ранее 06.04.2017 11:42 Мск В ответе патриархии на письмо противников деятельности в Перми "Хабад Любавич" не оказалось ни слова о скандальной общине
Ранее 31.03.2017 11:21 Мск В Перми принудительно допросили свидетелей обвинения по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич"
Ранее 29.03.2017 10:43 Мск Судья отказалась возвращать уголовное дело пермского противника выдачи земли "Хабад Любавич" в прокуратуру
Ранее 28.03.2017 14:39 Мск Серия основных заседаний по делу пермского противника выдачи земли "Хабад Любавич" началась с допроса свидетеля
Ранее 23.03.2017 12:47 Мск Общественники Перми просят главу МВД разобраться в невнимании его краевых коллег к поджогу здания синагоги "Хабад Любавич"
Ранее 17.03.2017 10:43 Мск Назначена дата основного заседания по делу противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни
Ранее 02.03.2017 10:54 Мск Ушло в суд дело пермского противника выделения земли общине "Хабад Любавич", обвиняемого в разжигании розни
Ранее 16.02.2017 12:23 Мск Противники деятельности в Перми общины "Хабад Любавич" попросили патриарха Кирилла высказаться об ее деятельности
Ранее 23.01.2017 11:31 Мск Полиция Прикамья не стала возбуждать дело о передаче вице-премьером иномарки главе общины "Хабад Любавич"
Ранее 20.01.2017 10:55 Мск В Перми противнику выделения земли общине "Хабад Любавич" предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни
Ранее 06.12.2016 13:12 Мск Худрука пермского "Театра – Театра" допросили в рамках проверки передачи вице-премьером машины лидеру "Хабад Любавич"
Ранее 09.11.2016 13:00 Мск Пермяки оспаривают в прокуратуре результаты полицейской проверки передачи вице-премьером машины главе "Хабад Любавич"
Ранее 02.11.2016 15:44 Мск Активная противница предоставления земли общине "Хабад Любавич" из-за угроз уехала из Перми
Ранее 24.10.2016 14:15 Мск У несогласного с передачей земли общине "Хабад Любавич" пермского общественника прошел обыск
Ранее 12.10.2016 13:00 Мск "Это – месть "Хабад Любавич"? Против пермского противника выделения земли еврейской общине завели уголовное дело
Ранее 11.10.2016 10:35 Мск "Хабад Любавич" отказалась проводить ритуальное убийство куриц
Ранее 09.09.2016 11:30 Мск "Иудаизм отрекся от "Хабад Любавич", проявите и вы гражданскую позицию", - противники выдачи земли общине обратились к главе Пермской митрополии
Ранее 25.08.2016 15:29 Мск Противника выдачи земли общине "Хабад Любавич" вызвали на допрос в полицию: спрашивали про "теракт" в здании общинной синагоги
Ранее 19.07.2016 07:38 Мск В Пермском крае следователи проверяют, получал ли глава "Хабад Любавч" машину от вице-премьера
Ранее 15.07.2016 13:29 Мск В минкульте Прикамья не нашли денег на создание русского национально-культурного центра
Ранее 12.07.2016 13:34 Мск Пермяки обратились в полицию, требуя проверить, получал ли глава "Хабад Любавич" машину от вице-премьера и на каком основании
Ранее 06.07.2016 15:07 Мск Пермскую противницу "Хабад Любавич" сравнили с отрезавшей голову ребенку няней: в ситуации разберутся полицейские
Ранее 04.07.2016 12:22 Мск "Какой благотворительностью вы собираетесь заниматься на подаренной земле?" Пермяки попросили главу "Хабад Любавич" объясниться
Ранее 21.06.2016 14:04 Мск Глава профсоюза коренных народов Прикамья требует проверить, законно ли "Хабад Любавич" занимает свое здание
Ранее 17.06.2016 16:17 Мск Губернатор Прикамья не знает, нужен ли Перми русский культурный центр
Ранее 14.06.2016 14:56 Мск Пермскую противницу "Хабад Любавич" вызвали в СК: проверяют на разжигание межнациональной розни
Ранее 08.06.2016 09:41 Мск Пермские зоозащитники просят прокуратуру наказать "Хабад Любавич" за ритуальные убийства
Ранее 18.05.2016 16:20 Мск Якушев попросил Басаргина пересмотреть решение о выделении земли хасидам
Ранее 04.05.2016 12:05 Мск В Перми предложили создать "Русский национально-культурный центр"
Ранее 18.04.2016 11:46 Мск Пермяки попросили президента запретить движение "Хабад Любавич"
Ранее 11.04.2016 14:44 Мск "Мы против фашизма". В Перми пройдет масштабный митинг против передачи земельного участка "Хабад Любавич"
Ранее 04.04.2016 13:55 Мск Пермяков, несогласных с появлением в городе центра общины "Хабад Любавич", допросили в полиции
Ранее 01.04.2016 13:30 Мск Проверкой угроз пермской противнице "Хабад Любавич" займется центр по противодействию экстремизму
Ранее 31.03.2016 10:36 Мск "Такого вида использования земли не существует!" Пермяки оспаривают законность передачи участка "хабадской" общине
Ранее 29.03.2016 12:39 Мск "Почему Пермь спонсирует антироссийскую деятельность?" Пермяки собирают подписи против строительства "хабадского" центра
Ранее 28.03.2016 07:45 Мск Доказать "экстремизм" "Хабад Любавич" пермякам будет сложно. Поможет ли обращение в суд?
Ранее 24.03.2016 09:38 Мск Таки дали землю. Пермяки собирают доказательства экстремистской деятельности общины "Хабад Любавич"
Ранее 24.03.2016 08:00 Мск Мэрия Перми выделила "хабадской" общине землю под "благотворительный центр"
Ранее 21.03.2016 08:29 Мск "Берл Лазар, уходи, это наша земля!" В Перми прошел пикет против строительства "хабадского" центра
Ранее 18.03.2016 11:20 Мск "Вам есть, ради кого жить": хасиды запугивают пермяков?
Ранее 16.03.2016 10:30 Мск Дубль два: Пермяки выходят на пикет к центру любавических хасидов
Ранее 11.03.2016 07:45 Мск Иудейское религиозное общество Перми открестилось от хасидов и назвало Лазара "главным раввином по версии Хабада"
Ранее 10.03.2016 08:04 Мск Пермская активистка-противница строительства "синагоги" попросила защиты от евреев
Ранее 03.03.2016 14:56 Мск Пикет напротив резиденции Басаргина, из-за которого сорвалась акция противников еврейского центра, не состоялся
Ранее 03.03.2016 11:57 Мск Противники строительства еврейского центра отменили пикет против Басаргина
Ранее 01.03.2016 12:34 Мск Власти Перми отводят пикет против Басаргина подальше от его резиденции
Ранее 26.02.2016 11:10 Мск Пермяки собираются на пикет против строительства еврейского центра
Ранее 18.02.2016 10:02 Мск А если начнут торговать? На участке для общины "Хабад Любавич" предложили запретить строить коммерческие объекты
Ранее 17.02.2016 13:48 Мск "Уже сказать ничего нельзя!" Активистка, спорившая с Басаргиным и Лазаром, подала заявление в прокуратуру
Ранее 12.02.2016 11:56 Мск Пермские полицейские хотели обезопасить граждан от противников строительства синагоги
Ранее 08.02.2016 20:22 Мск Полицейские "составили компанию" протестующим против еврейского центра пермякам
Ранее 08.02.2016 15:50 Мск В полиции пояснили, чем их заинтересовала противница строительства еврейского центра в Перми
Ранее 08.02.2016 11:50 Мск "Наш губернатор сдает Пермь хабадам!" Пермяки по очереди пикетируют приемную президента
Ранее 02.02.2016 14:48 Мск К противнице строительства "развлекательной синагоги" в Перми, потребовавшей расписки от Басаргина, нагрянула полиция
Ранее 01.02.2016 11:18 Мск "Хабад не пройдет": Пермяки встретили главного раввина России протестным пикетом
Ранее 28.01.2016 12:58 Мск Таки дадут землю? К Виктору Басаргину едет главный раввин России

