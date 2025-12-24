Активист из Перми Юшков* попал в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил активиста из Перми Романа Юшкова* в перечень террористов и экстремистов.

Информация об этом содержится на сайте организации.

Ранее Юшков* уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ) и по другим схожим статьям. Последний такой приговор прозвучал в сентябре 2025 г. – он наказан двумя годами условно за унижение человеческого достоинства. В ноябре приговор оставил в силе краевой суд.

*включён в перечень террористов и экстремистов