В Перми активист, оштрафованному за "разжигание ненависти или вражды", попал под новую "уголовку"

В Перми против активиста Романа Юшкова возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти или вражды". Основанием стали его слова, сказанные на августовских публичных слушаниях, посвященных выделению земли под строительство еврейского центра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Юшков рассказал Накануне.RU, что основанием для проверки выступления стала справка полицейского-лингвиста Александра Сучкова. "Он написал, что я возбуждаю ненависть или вражду к "Хабаду" через высказывая против однополых браков и приезд в Европу мигрантов. "Хабад" во время публичных слушаний говорил о своей пользе местному сообществу, намерении создать в Перми "Музей толерантности". Я резко критиковал продвижение ценности толерантности с их однополыми браками. Как оказалось, через дискредитацию идей толерантности я выражаю вражду к "Хабаду"", - отметил он.

"Дело возбуждено уголовное, потому что в этом году у меня уже была "административка"", - сказал Накануне.RU Юшков.

Добавим, ранее уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф. Позже его оправдали по обвинению в "отрицании холокоста" – сомнении в том, что во время Второй Мировой войны погибли 6 млн евреев. Теперь он требует компенсацию за преследование.