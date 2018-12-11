11 Декабря 2018
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Малкин травмировал хоккеиста "Айлендерс", попав ему шайбой в голову

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Айлендерс" (2:1 Б) нанес травму защитнику соперников Томасу Хикки, попав ему шайбой в лицо, передает корреспондент Накануне.RU.

После броска хоккеист остался в сознании, но на лице выступила кровь, и он был вынужден покинуть площадку. В конце третьего периода Хикки всё-таки смог продолжить встречу и вернулся на лёд.

Как отмечает Спорт-Экспресс, после эпизода с травмой подрались Крис Летанг и Кэл Клаттербак, которые получили малый штраф.

Отметим, что похожий курьёзный эпизод случился накануне и в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ): защитник московского "Динамо" бросил шайбой в своего главного тренера во время матча со питерским СКА.

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Малкин травмировал хоккеиста "Айлендерс", попав ему шайбой в голову

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Теги: Евгений Малкин, НХЛ, шайба, голова



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