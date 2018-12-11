11 Декабря 2018
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Защитник "Динамо" бросил шайбой в своего главного тренера во время матча со СКА

Главный тренер московского хоккейного клуба "Динамо" Владимир Крикунов получил серьезную травму во время матча с питерским СКА. Специалисту в голову попала шайба.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичной команды, в середине первого периода защитник "Динамо" Андрей Прибыльский, борясь с соперником у борта, выбросил шайбу из зоны на свою же скамейку, и снаряд врезался точно в голову Крикунову, заставив того сильно покачнуться. У тренера оказалась разбита голова: чтобы остановить кровь и элементарно заклеить рану, потребовалась помощь врачей.

"Крикунов спустился со скамейки, но буквально через минуту вернулся на свое место позади игроков с заклеенным лейкопластырем льдом, из-под которого сочилась кровь", - сообщили в пресс-службе.

В этом матче динамовцы уступили со счетом 0:2. После игры тренер рассказал о своем состоянии.

"Ерунда. Чего там - шесть швов наложили и все в порядке", - отшутился специалист.

Напомним, Владимир Крикунов был назначен на пост главного тренера ХК "Динамо" в октябре этого года. В прошлом сезоне он возглавлял екатеринбургский "Автомобилист".

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Защитник "Динамо" бросил шайбой в своего главного тренера во время матча со СКА

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Теги: Крикунов, шайба, Динамо



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