"ВКонтакте" создает свой мессенджер

Социальная сеть "ВКонтакте" работает над самостоятельным приложением-мессенджером под названием "VK Me" для обмена сообщениями.

В настоящее время ведется закрытое тестирование. Приложение пригодится в тех случаях, когда пользователь не хочет отвлекаться на ленту соцсети, группы и уведомления из приложения "ВКонтакте".

Когда состоится официальный выход приложения - не сообщается. Известно, что оно будет работать на платформах Android и iOS, сообщает "Российская газета".

Ранее руководство социальной сети "ВКонтакте" разрешило пользователям загружать архив с данными о себе, которые хранятся на серверах компании.

Как сообщил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, многие пользователи не понимали, как информация о них обрабатывается и для чего она может использоваться, так как собираемые данные не всегда отображаются в интерфейсах соцсети. Теперь пользователи получили возможность загружать копии этих данных в архиве в свой компьютер, что позволит получить представление о том, какие данные сохраняются на серверах "ВКонтакте".