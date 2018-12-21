21 Декабря 2018
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"ВКонтакте" начала тестирование собственного мессенджера

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила в Казахстане экспериментальное приложение-мессенджер под названием "VK Me".

Отмечается, что мессенджер будет доступен только части аудитории. Команда специалистов будет изучать обратную связь и дорабатывать приложение, пишет Regnum.

Приложение мессенджера не будет привязано к странице в социальной сети. Как уже сообщалось, оно пригодится в тех случаях, когда пользователь не хочет отвлекаться на ленту соцсети, группы и уведомления из "ВКонтакте".

Известно, что оно будет работать на платформах Android и iOS. Когда состоится официальный выход приложения - не сообщается.

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"ВКонтакте" начала тестирование собственного мессенджера

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Теги: "ВКонтакте", мессенджер



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Ранее 11.12.2018 01:06 Мск "ВКонтакте" создает свой мессенджер

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