10 Декабря 2018
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"РЖД" до конца года запустит новый плацкартный вагон

Компания "РЖД" планирует до конца декабря запустить плацкартный вагон в опытную эксплуатацию.

Как сообщил директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, макет проекта двух купе в ближайшие дни окажется на Казанском вокзале. Там буду собираться пожелания пассажиров.

До конца года будет собран один опытный вагон, который на первом этапе будет эксплуатироваться на разных направлениях, после чего его доработают, сообщает "Интерфакс".

Ранее в "РЖД" показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

В августе Федеральная антимонопольная служба одобрила возможное появление лоукост-класса в российских поездах дальнего следования. В ведомстве отмечали, что компания вправе снижать установленные "предельные" тарифы на плацкарт и общие вагоны.

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"РЖД" до конца года запустит новый плацкартный вагон

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Теги: РЖД, вагоны, плацкарт



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