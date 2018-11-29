29 Ноября 2018
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Общество В России

Испанский журналист расхвалил плацкартный вагон "РЖД"

Испанский журналист Хавьер Колас рассказал о своей поездке в плацкартном вагоне "РЖД", назвав путешествие по России на поезде волшебством.

Своими впечатлениями он поделился в статье для издания El Mundo. "Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, растворившихся в необъятности XIX и XX веков. Но непередаваемая часть этой магии вскоре может исчезнуть", — пишет журналист. Он напоминает, что вскоре привычные плацкартные вагоны будут заменены на новые.

В статье говорится о том, что во время его путешествия в вагоне царила дружеская обстановка, которую при этом редко можно встретить в других местах. "Плацкартный вагон — вагон, в котором всегда было всё, кроме дверей", - пишет Колас.

Поездку в общем вагоне журналист назвал "ни слишком хорошей, ни слишком плохой", сравнив с "обычным днем нашей жизни, только запоминающийся", сообщают "Известия".

Ранее в "РЖД" показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

В августе Федеральная антимонопольная служба одобрила возможное появление лоукост-класса в российских поездах дальнего следования. В ведомстве отмечали, что компания вправе снижать установленные "предельные" тарифы на плацкарт и общие вагоны.

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Испанский журналист расхвалил плацкартный вагон "РЖД"

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Теги: РЖД, вагоны, поезд



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Ранее 19.11.2018 08:24 Мск РЖД показали фото новых плацкартных вагонов

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