19 Ноября 2018
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Общество В России

РЖД показали фото новых плацкартных вагонов

Новые плацкартные вагоны РЖД начнут перевозить пассажиров в России с 2019 года, сообщает РИА Новости.

О том, что РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, в начале октября сообщил глава компании Олег Белозеров. По его словам, компания рассматривает идею создания мест капсульного типа. Таким образом, у пассажиров появится личное пространство.

Агентство опубликовало фотографии нового вагона. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы.

Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

В августе Федеральная антимонопольная служба одобрила возможное появление лоукост-класса в российских поездах дальнего следования. В ведомстве отмечали, что компания вправе снижать установленные "предельные" тарифы на плацкарт и общие вагоны.

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РЖД показали фото новых плацкартных вагонов

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Теги: ржд, плацкартные вагоны



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