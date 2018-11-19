РЖД показали фото новых плацкартных вагонов

Новые плацкартные вагоны РЖД начнут перевозить пассажиров в России с 2019 года, сообщает РИА Новости.

О том, что РЖД планирует пересмотреть устройство плацкартных вагонов, в начале октября сообщил глава компании Олег Белозеров. По его словам, компания рассматривает идею создания мест капсульного типа. Таким образом, у пассажиров появится личное пространство.

Агентство опубликовало фотографии нового вагона. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы.

Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

В августе Федеральная антимонопольная служба одобрила возможное появление лоукост-класса в российских поездах дальнего следования. В ведомстве отмечали, что компания вправе снижать установленные "предельные" тарифы на плацкарт и общие вагоны.