В новых плацкартных вагонах полки могут стать длиннее

Полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД).

Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки, передает ТАСС.

Ранее в РЖД показали новые плацкартные вагоны. Сами полки в новом дизайне выглядят как диваны с подголовниками. Каждое место имеет плотные шторы. Также в новых вагонах есть розетки, USB-разъемы и индивидуальное освещение. В туалетах будут установлены душ и пеленальные столики.

Также в РЖД заявляли, что планируют до конца декабря запустить плацкартный вагон в опытную эксплуатацию. Отмечалось, что макет проекта двух купе в ближайшие дни окажется на Казанском вокзале. Там буду собираться пожелания пассажиров.

До конца года будет собран один опытный вагон, который на первом этапе будет эксплуатироваться на разных направлениях, после чего его доработают.