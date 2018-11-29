29 Ноября 2018
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"Узколобая деревенщина". Доренко оскорбил пермяков из-за отмены концерта IC3PEAK

Ведущий радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко во время обсуждения творчества группы IC3PEAK, концерт которой не состоялся в Перми, назвал пермяков "узколобыми деревенщинами". По мнению ведущего, если не запрет концерта в Прикамье, о группе мало кто узнал бы, передает корреспондент Накануне.RU.

IC3PEAK, напомним, не смогли выступить в Перми. Музыканты объяснили отмену концерта действиями силовиков. "Тачка с фсбшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва", - написала солистка коллектива в соцсети.

"Слава богу, узколобая пермская деревенщина запретила их выступление. Это восхитительно! Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных выдающихся людей. Я бы о нем не узнал, что поразительно, если бы узколобые идиоты не запрещали концерты", - заявил Доренко в эфире радиостанции.

Ранее сообщалось, что IC3PEAK вошли в "черный список" музыкантов, якобы составленный ФСБ. В то же время сегодняшний концерт группы в Екатеринбурге состоится, уверяют организаторы.

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"Узколобая деревенщина". Доренко оскорбил пермяков из-за отмены концерта IC3PEAK

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Теги: Сергей Доренко, пермская деревенщина



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