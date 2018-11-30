Доренко покаялся за "узколобую пермскую деревенщину" перед вымышленной лингвистической полицией

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, назвавший пермяков "узколобой деревенщиной", решил извиниться за свои слова. Правда, перед лингвистической полицией, а не горожанами, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Доренко допустил нелестное высказался в адрес пермяков, комментируя отмену концерта группы IC3PEAK: "Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных выдающихся людей. Я бы о нем не узнал, что поразительно, если бы узколобые идиоты не запрещали концерты".

Горожанин Михаил Нецветаев написал заявления в полицию и краевое управление СКР, в котором просит проверить слова журналиста на соблюдение действующего законодательства. "У нас вообще существует такая тенденция неприятная, что много достаточно известных личностей позволяют себе такие высказывания в адрес жителей Пермского края. Я считаю, что это неприемлемо", - рассказал пермяк.

В ответ на сайте радиостанции появилось обращение Доренко, который утверждает, что, "когда отзываешься о пермяках, надо говорить "солёные уши", а не "узколобая деревенщина"".

"Я здесь совершил лингвистическую ошибку и каюсь. И если полиция меня вызовет, какая-то лингвистическая полиция, я с удовольствием извинюсь и скажу, что именно пермяки – солёные уши прекрасным образом заставили меня познакомиться с творчеством группы "IC3PEAK"", - заявил журналист.