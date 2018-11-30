30 Ноября 2018
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Общество Пермский край

Доренко покаялся за "узколобую пермскую деревенщину" перед вымышленной лингвистической полицией

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко, назвавший пермяков "узколобой деревенщиной", решил извиниться за свои слова. Правда, перед лингвистической полицией, а не горожанами, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Доренко допустил нелестное высказался в адрес пермяков, комментируя отмену концерта группы IC3PEAK: "Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных выдающихся людей. Я бы о нем не узнал, что поразительно, если бы узколобые идиоты не запрещали концерты".

Горожанин Михаил Нецветаев написал заявления в полицию и краевое управление СКР, в котором просит проверить слова журналиста на соблюдение действующего законодательства. "У нас вообще существует такая тенденция неприятная, что много достаточно известных личностей позволяют себе такие высказывания в адрес жителей Пермского края. Я считаю, что это неприемлемо", - рассказал пермяк.

В ответ на сайте радиостанции появилось обращение Доренко, который утверждает, что, "когда отзываешься о пермяках, надо говорить "солёные уши", а не "узколобая деревенщина"".

"Я здесь совершил лингвистическую ошибку и каюсь. И если полиция меня вызовет, какая-то лингвистическая полиция, я с удовольствием извинюсь и скажу, что именно пермяки – солёные уши прекрасным образом заставили меня познакомиться с творчеством группы "IC3PEAK"", - заявил журналист.

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Доренко покаялся за "узколобую пермскую деревенщину" перед вымышленной лингвистической полицией

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Теги: Сергей Доренко, говорит Москва, Михаил Нецветаев, узколобая пермская деревенщина



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Ранее 29.11.2018 16:04 Мск Пермяк попросил проверить на экстремизм слова журналиста Доренко об "узколобых пермских деревенщинах"
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