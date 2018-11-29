Пермяк попросил проверить на экстремизм слова журналиста Доренко об "узколобых пермских деревенщинах"

Житель Перми Михаил Нецветаев обратился в полицию и краевое управление следственного комитета с просьбой провести проверку на экстремизм высказывания главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.

Как сообщало Накануне.RU, Доренко нелицеприятно высказался в адрес пермяков, комментируя отмену концерта группы IC3PEAK: "Спасибо, узколобая пермская деревенщина, вы позволили мне узнать о творчестве этих замечательных выдающихся людей. Я бы о нем не узнал, что поразительно, если бы узколобые идиоты не запрещали концерты".

В своем обращении к правоохранителям пермяк просит проверить слова журналиста на соблюдение действующего законодательства. Нецветаев считает, что оскорбили лично его, сообщает "Звезда". "У нас вообще существует такая тенденция неприятная, что много достаточно известных личностей позволяют себе такие высказывания в адрес жителей Пермского края. Я считаю, что это неприемлемо", - рассказал он.

Заявление полиция и следственный комитет должны рассмотреть в течение 30 дней.