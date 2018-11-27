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В Перми стало меньше на один долгострой: один из домов ЖК "Весна" прошел экспертизу

Итоговую проверку в инспекции госстройнадзора прошел дом по ул. Углеуральская, 27 ЖК "Весна". Дом получил заключение о соответствии проектам, прошедшим экспертизу, что является основанием для ввода в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Всего в доме квартиры купили 162 семьи. Процедура выдачи ключей состоится в ближайшего время. Дом строился с 2014 г. Застройщиком являлась "Камская долина".

Напомним, с 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. Эти предложения обсуждались на заседаниях рабочей группы при Общественной палате Прикамья.

Также правительством края был принят регламент завершения строительства проблемных объектов. В регионе ведется активная работа по информационно-правовой поддержке дольщиков. Так, в октябре прошлого года на базе Минстроя Пермского края заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства.

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В Перми стало меньше на один долгострой: один из домов ЖК "Весна" прошел экспертизу

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Теги: ЖК Весная, Камская долина, обманутые дольщики, долгострой



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