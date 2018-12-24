Дом в Чайковском исключен из списка долгостроев

В Чайковском долгострой по ул. Камская, 9 получил заключение о соответствии объекта всем нормам и требованиям, что является основанием для ввода объекта в эксплуатацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минстроя.

Строительство секций девятиэтажного дома началось еще в 2013 г. Сдача дома была запланирована на 2016 г. Застройщиком выступила компания "РСУ-6". Также она возводила дома по адресу ул. Сиреневый бульвар №3, №5 и несколько раз сдвигала сроки сдачи. Оба дома были введены в эксплуатацию в этом году.

Квартир в доме по ул. Камская, 9 ожидают 72 семьи.

Отметим, что за полтора года в регионе было достроено девять проблемных домов. Свои квартиры получили 1150 семей.

С 1 января 2018 года в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. Эти предложения обсуждались на заседаниях рабочей группы при Общественной палате Прикамья.