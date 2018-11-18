ВСУ готовят наступление под Горловкой

ВСУ готовят наступление в районе Горловки, об этом сообщил руководитель пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, крупная диверсия готовится на химическом заводе "Стирол".

Безсонов отметил, что украинским силам помогают западные кураторы. Цель диверсии - создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих поселков.

После диверсии ВСУ, по словам Безсонова, попытаются захватить новые территории ДНР.