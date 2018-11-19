19 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР

США советуют создать "революционную ситуацию" в Донбассе, - экс-чиновник генштаба ВСУ

США советуют Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе при помощи жестких мер. Об этом заявил бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.
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"Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду. И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс", – сказал он "Обозревателю".

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что США подталкивают Петра Порошенко к отказу от Минских соглашений.

Как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией".

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США советуют создать "революционную ситуацию" в Донбассе, - экс-чиновник генштаба ВСУ

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Теги: Украина, Донбасс, США



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