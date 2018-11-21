В Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации

Военные специалисты из Великобритании прибыли в Артемовск (переименован Киевом в Бахмут) для возможной организации химической атаки. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки.

Британцы прибыли в штаб 72-й бригады. Часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Также в районе населенных пунктов Дача и Дзержинск вблизи линии разграничения зафиксировано прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности.

В ДНР допускают инсценировку применения химического оружия вооруженными силами республики.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине также планировали осуществить диверсию на химическом гиганте "Стирол".