21 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

В Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации

Военные специалисты из Великобритании прибыли в Артемовск (переименован Киевом в Бахмут) для возможной организации химической атаки. Об этом заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов со ссылкой на данные разведки.
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Британцы прибыли в штаб 72-й бригады. Часть прибывших входит в состав подразделений сил спецопераций вооруженных сил Соединенного королевства. Также в районе населенных пунктов Дача и Дзержинск вблизи линии разграничения зафиксировано прибытие спецподразделений с индивидуальными средствами химической защиты и ящиками со знаками химической опасности.

В ДНР допускают инсценировку применения химического оружия вооруженными силами республики.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине также планировали осуществить диверсию на химическом гиганте "Стирол".

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В Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ВСУ



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