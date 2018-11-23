"Кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу": в МИД ответили США насчет решения выйти из ДРСМД

МИД РФ рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В ведомстве надеются, что Штаты в конечном итоге трезво оценят реальную ситуацию в мире.

Однако, как заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, готовы решения на любое развитие событий.

"Тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять Сергей Шойгу", - сказал он РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но по-прежнему готова вести диалог с Вашингтоном по этой проблематике.

Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия заявила, что будет вынуждена принять ответные меры. "Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО", - сказал Путин.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера. А в феврале американские СМИ обвиняли Россию в нарушении ДРСМД,заявляя о том, что страна якобы развернула крылатую ракету наземного базирования большой дальности.