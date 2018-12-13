В США не видят предпосылок для встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Нет никаких предпосылок для встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в ближайшее время, такое заявление сделал помощник американского президента Джон Болтон, пишет ТАСС.

Болтон отметил, что до тех пор пока корабли Украины задержаны, а моряки находятся в СИЗО, ни о каких переговорах не может быть и речи.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил подробности разговора Путина и Трампа. Беседа глав России и США "на ногах" на саммите G20 длилась десять-пятнадцать минут, сказал он. При этом Трамп сам подошел к Путину. Это случилось на торжественном приеме.