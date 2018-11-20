Путин напомнил США о новом оружии России

Москва не оставит без ответа выход США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, но по-прежнему готова вести диалог с Вашингтоном по этой проблематике.

Об этом сообщил президент РФ на совещании по военной тематике. По словам Владимира Путина, решение США о выходе из названного договора "не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны".

Глава государства напомнил, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, Россия заявила, что будет вынуждена принять ответные меры. "Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему ПРО", - сказал Путин.

Глава государства предложил участникам совещания обсудить шаги России, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, сообщает "Интерфакс".

Напомним, российские власти обеспокоены тем, что в ответ на надуманные угрозы со стороны Москвы, США приступили к разработке новых ракетных систем, которые в будущем могут быть видоизменены в нарушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).