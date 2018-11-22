Свердловское руководство не видит проблем с "Титановой долиной": "черную дыру" будут финансировать и дальше

На заседании согласительной комиссии по работе над бюджетом Свердловской области на 2019 г. была озвучена информация, что особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" все-таки получит дополнительные средства, несмотря на критику депутатов регионального парламента, назвавших этот проект "черной дырой", передает корреспондент Накануне.RU.

При этом председатель комитета заксобрания по промышленной политике Альберт Абзалов уточнил, что деятельность ОЭЗ и ее руководства проверит Счетная палата Свердловской области, а результаты этого аудита станут известны в феврале 2019 г.

Вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов (на фото) как сопредседатель согласительной комиссии заявил журналистам, что не видит никаких оснований для урезания финансирования проекта "Титановая долина".

"Проект успешный, на федеральном уровне ему дана соответствующая оценка, а что касается оптимизации расходов на управленческую деятельность, то мы над этим постоянно работаем, никаких излишних трат там нет", - сказал Орлов, добавив, что проверка Счетной палаты - "мероприятие нужное", но пока никаких нарушений не выявлено.

Спикер областного парламента Людмила Бабушкина, также являющаяся сопредседателем согласительной комиссии, добавила, что вопросы возникают к руководству "Титановой долины", а не к ОЭЗ в целом.

"Когда мы начали готовиться к бюджету 2019 г. и рассматривали возможность выделения дополнительных средств на реализацию основных программ, то каждый субъект предоставляет необходимую и своевременную отчетность, а здесь [у "Титановой долины"] с этим была проблема, на что серьезное внимание обратили депутаты, - уточнила Бабушкина. - Думаю, что будут сделаны очень серьезные выводы, и впредь они станут более ответственно относиться к отчетной документации".

Проект бюджета на 2019 г. предусматривает выделение для ОЭЗ очередного транша в 700 млн руб.

Напомним, в УК "Титановая долина" объяснили депутату ЗакСО, почему на зарплаты сотрудников необходимо 74 млн руб.