Зарплату менеджеров "Титановой долины" могут сократить

Финансирование управленческого аппарата особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" могут секвестировать после аудита Счетной палаты Свердловской области, который начнется в январе следующего года, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом журналистам сегодня заявил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. По его словам, у депутатов действительно много претензий, но не к самой экономической зоне, а к ее руководству и менеджерам, получающим ими же установленные зарплаты на уровне государственных служащих высокого ранга, а также не стесняющимся в расходах на организацию своего труда.

"Останавливаться в развитии "Титановой долины" нельзя, вложены уже миллиарды средств, надо выходить на финиш, начать получать отдачу, - выразил Терешков общее мнение депутатов бюджетного комитета. - В этой части вопросов ни у кого не возникает, потому что эта ОЭЗ выпускает продукцию четвертого-пятого переделов с очень высокой добавленной стоимостью. А вот с точки зрения управляющей компании, которая занимается организацией работы "Титановой долины", сомнения есть. Они все время просят денег - не на кластер, не на ОЭЗ, а на себя".

При этом Терешков напомнил, что депутаты неоднократно требовали топ-менеджеров "долины" предоставить финансовые отчеты о расходах на управление, но получали их в настолько "сыром" виде, что понять, сколько реально потрачено, было нельзя.

"Они закладывают для себя уровень заработной платы, как у государственного гражданского служащего, - возмутился председатель бюджетного комитета. - У нас в этом здании [Законодательного собрания] не все такие деньги получают, а единицы. А у них по среднему расчету - где-то 60-70 тыс. руб. в месяц. Но так же нельзя! И можно, например, взять для развоза несколько автомобилей отечественного производства, а не покупать машины суперэлитного класса".

Такая любовь тратить деньги на себя может привести к сокращению расходов на управленческий аппарат "Титановой долины". Как заявил Терешков, Счетная палата начнет проверку кластера в Верхней Салде после новогодних праздников и планирует завершить ревизию в феврале следующего года.

Напомним, расходами на содержание сотрудников ОЭЗ возмутились депутаты-коммунисты в областном заксобрании.



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