"Директор зарабатывает на уровне министра Свердловской области": стала известна зарплата сотрудников "Титановой Долины"

Оплата труда гендиректора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в год составляет 2 млн 266 тыс. 252 рубля. Как сообщил на своей странице "ВКонтакте" депутат Госдумы от КПРФ Александр Ивачев, примерно такую же зарплату получает и министр Свердловской области.

"Оказалось, директор зарабатывает на уровне министра Свердловской области. В абсолютном выражении это 188 тыс. 854 рубля в месяц или 2 млн 266 тыс. 252 рубля в год. На самом деле, если учитывать масштаб объекта, ничего страшного в таких цифрах нет. Но учитывать надо ещё кое-что... А именно эффективность работы! И вот здесь у "Титановой долины" явные проблемы", - говорит депутат.

Он добавил, что в прошлом году его знакомый устраивался в компанию на позицию руководителя направления. Тогда кандидату пообещали премию в любом случае, так как KPI или показатель эффективности он может устанавливать себе сам.

"Похоже, по такому принципу работает вся управляющая компания ОЭЗ. На бумаге рисуются резиденты, и за это выдаются премии. Очень удобно. И абсолютно неэффективно. Но какая разница, если платит бюджет?" - высказался Ивачев.

Ранее Александр Ивачев задался вопросом, почему на фонд оплаты труда "Титановой долины" необходимо 74 млн. В пресс-службе компании тогда пояснили, что к 2019 году там будет работать 73 человека, и штат будет увеличиваться. Средняя зарплата сотрудников с учетом НДФЛ (13%) и обязательных страховых взносов составляет 55 тыс. руб.