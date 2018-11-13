"Экспо-центру" - 5 млрд, "Титановой долине" - 700 млн. В заксобрании раскритиковали свердловский бюджет на 2019 год

Свердловские законодатели одобрили в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 гг.", передает корреспондент Накануне.RU.

Основные параметры главного финансового документа, разработанного региональным минфином на основе социально-экономических показателей, позволяют строить очень оптимистические прогнозы. Так, в 2019 г. планируется собрать 239,2 млрд руб. доходов, что на 25,5 млрд руб. выше первоначально утвержденного плана. Достичь такого показателя собираются за счет налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц (75% поступлений). Расходы запланированы в объеме 245,7 млрд руб. Дефицит казны снизится почти в два раза и составит 6,5 млрд руб., в 2019-2020 гг. предусмотрено его дальнейшее снижение.

Заместитель губернатора Свердловской области - министр финансов Галина Кулаченко доложила депутатам, что рост доходов областного бюджета позволит в 2019 г. не только выполнить все социальные обязательства, индексировать заработную плату работникам бюджетной сферы, но и увеличить финансирование муниципалитетов, направить дополнительные средства на дороги.

По словам докладчика, расходы на социальную сферу запланированы в объеме 153,8 млрд руб. (63% в структуре расходов бюджета). На социальную политику выделят 61,8 млрд руб.; на образование – 64,6 млрд; здравоохранение — 21,1 млрд; физическую культуру и спорт — 3,2 млрд, на культуру — 3,1 млрд. руб.

Общий объем доходов и расходов областного Дорожного фонда в 2019 г. составит 14,8 млрд руб. Расходы местных бюджетов спрогнозированы в объеме более 82,7 млрд руб. (рост к 2018 г. 14%).

Министр отметила, что большинство макроэкономических показателей говорит о стабильной ситуации в экономике региона и возможности дальнейшего роста. Так, рост валового регионального продукта в 2019 г. прогнозируется на уровне 2,5% (по сравнению с 2018 г.), в 2020 г. – 2,9%, в 2021 г. – 3,1%.

По словам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владимира Терешкова, законопроект следует принять в первом чтении и доработать ко второму и третьему чтениям на согласительных комиссиях.

Против принятия документа выступила лишь фракция КПРФ. По словам ее руководителя Александра Ивачева, нельзя разделять оптимизма по поводу озвученных цифр, поскольку рост показателей обусловлен, по его мнению, не развитием экономики, а увеличением налогового бремени – и на граждан, и на предприятия.

"Возникает большой вопрос, выдержит ли "хромая лошадь" нашей экономики такую нагрузку, и сколько она еще сможет тянуть в таком режиме?" – заявил депутат.

Кроме того, коммунисты резко раскритиковали "уродские диспропорции" при формировании регионального и федерального бюджетов, когда наверх уходит львиная доля отчислений, а регион в дальнейшем вынужден обращаться за помощью в Москву. Кстати, в дальнейшем депутат Вячеслав Вегнер обратил внимание, что народные избранники в Государственной думе от Свердловской области практически не работают с федеральными министерствами, хотя они по определению должны отстаивать интересы своих территорий при формировании главного финансового документа не только страны, но и области.

Также представители КПРФ указали на низкое финансирование программ развития, в частности, сокращение расходов Фонда поддержки предпринимательства (на 100 млн руб.), хотя его эффективность не вызывает сомнений; а также прямых субсидий предприятиям на создание высокотехнологичной продукции (заложено лишь 5,3 млн руб. на весь 2019 г.).

"При этом мы загоняем в "Титановую долину" [особую экономическую зону] 670 млн руб., из них 100 млн выделяем управляющей компании на полеты бизнес-классом и высокие зарплаты том-менеджерам, - возмущался Александр Ивачев. - "Конгресс-холл" [на площадке "Экспо-центра"] 5 млрд "съест" уже в следующем году, 300 млн. на "Ледовую арену" [проект УГМК на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни] опять из бюджета выделяем, хотя изначально нам говорили, что это частный инвестпроект, а о масштабах бюджетных вливаний речь не шла. И по "Конгресс-холлу" до сих пор непонятно, сколько денег еще потребуется и во что мы ввязались! Финансируются сомнительные проекты, поддерживаются олигархические структуры, раздаем льготы УГМК, на строительство "хайятов", РЖД по 400 млн в год даем налоговых льгот".

Однако настроение большинства депутатов, представляющих "ЕР", выразил Владимир Никитин, он заверил, что "бюджет нормальный", и его надо "безусловно принимать".

В результате главный финансовый документ Свердловской области на 2019 г. принят подавляющим числом голосов: из 41 присутствовавшего депутата двое высказались против, трое не голосовали.