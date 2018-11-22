В УК "Титановая долина" объяснили депутату ЗакСО, почему на зарплаты сотрудников необходимо 74 миллиона

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Титановая долина" просит у бюджета Свердловской области 102 млн руб. на управляющую компанию. Документы у себя на странице "ВКонтакте" опубликовал депутат ЗакСО Александр Ивачев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Коммуниста удивила строка - фонд оплаты труда: 74 млн руб.

"Фонд оплаты труда рассчитан на уровне заработной платы государственных служащих. В ЗакСО та же система. Зарплата председателя привязана к зарплате губернатора, а депутата - к зарплате министра. Интересно, здесь подход аналогичный? Директор ОЭЗ у нас получает, как губернатор? Или скромно, как министр?" - пишет депутат.

Как сообщили Накануне.RU в УК "Титановая долина", к 2019 году будет работать 73 человека и штат будет увеличиваться, так как начала функционировать вторая площадка ОЭЗ – "Уктус", где создан филиал.

"ФОТ на следующий год рассчитан в объеме 74 млн руб. Конечно, если "взять и разделить" на всех, то получается, что в среднем каждый сотрудник получает почти 85 тыс. руб. Но зарплата каждого работника рассчитана с учетом НДФЛ (13%) и обязательными страховыми взносами во внебюджетные фонды (30,2%). В таком случае, если произвести правильные расчеты, то средняя ежемесячный доход сотрудника управляющей компании ОЭЗ уменьшается почти на 30 тыс. руб", - добавили в УК.

Они также добавили, что средняя зарплата в ОЭЗ "Титановая долина" - 55 тыс.руб.

"Значение среднее и не резонирующее с аналогичными показателями по региону и Екатеринбургу", - отметили в пресс-службе ОЭЗ.