21 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Ким Чон Ян избран президентом "Интерпола"

В "Интерполе" избрали нового президента организации, на соответствующий пост избран южнокореец Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола", - отмечается в сообщении.

Он будет работать на этом посту в течение двух лет.

Как сообщало Накануне.RU, ранее было заявлено, что пост главы "Интерпола" после отставки Мэна Хунвея может занять вице-президент международной полиции, россиянин Александр Прокопчук. Он считался фаворитом. Обязанности президента Интерпола исполнял Ким Чон Ян из Южной Кореи.

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Ким Чон Ян избран президентом "Интерпола"

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Теги: Интерпол, Ким Чон Ян, Корея



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