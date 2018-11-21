Ким Чон Ян избран президентом "Интерпола"
В "Интерполе" избрали нового президента организации, на соответствующий пост избран южнокореец Ким Чон Ян. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола", - отмечается в сообщении.
#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 21 ноября 2018 г.
Он будет работать на этом посту в течение двух лет.
Как сообщало Накануне.RU, ранее было заявлено, что пост главы "Интерпола" после отставки Мэна Хунвея может занять вице-президент международной полиции, россиянин Александр Прокопчук. Он считался фаворитом. Обязанности президента Интерпола исполнял Ким Чон Ян из Южной Кореи.