У российского кандидата в президенты Интерпола нашелся родной брат в МИД Украины

У кандидата на пост президента Интерпола россиянина Александра Прокопчука обнаружился родной брат Игорь, который является постоянным представителем Украины при ОБСЕ. Это признали в МИД страны.

В ведомстве считают, что это не повлияло на работу Игоря Прокопчука. Он уже 8 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене. До этого был послом Украины в Литве.

Однако СМИ сообщают, что его дети еще недавно посещали школу при посольстве России в Австрии. ТСН нашла на странице сына Игоря Прокопчука несколько фотографий с изображением президента России Владимира Путина.

В комментариях украинские пользователи разделились: одни считают, что родственные связи не помеха несению службы, другие - что Игоря Прокопчука нужно уволить за "компрометирующие" связи.

Напомним, Киев выступил резко против назначения россиянина на пост главы Интерпола и пригрозил выйти из организации.