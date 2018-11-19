Украина может выйти из Интерпола в знак протеста

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна может выйти из Интерпола, если президентом организации станет россиянин.

По мнению Авакова, возможное президентство России в Интерполе "абсурдно и противоречит духу и целям организации".

Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о наличии у Украины "неопровержимой информации", что кандидат на пост главы Интерпола россиянин Александр Прокопчук якобы является кадровым сотрудником российской разведки, "инфильтрованным в Интерпол", и занимался "шпионажем против США".

Как сообщало Накануне.RU, по данным Times, Прокопчук является фаворитом. Конкуренцию ему составит и.о. президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи. Киев выступил резко против.