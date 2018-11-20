20 Ноября 2018
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Политика За рубежом

Сенаторы США сравнили россиянина во главе Интерпола с "лисой в курятнике"

Группа сенаторов США призвала администрацию главы Белого дома Дональда Трампа и генассамблею Интерпола не поддерживать кандидатуру представителя России Александра Прокопчука на должность главы этой организации. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте сенатора Роджера Викера, передает Regnum.

Как сообщалось ранее, Прокопчук является фаворитом. Россиянин, напомним, занял пост вице-президента в 2016 году. Конкуренцию Прокопчуку составит исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.

В обращении сенаторов отмечается, что допустить избрание Прокопчука новым главой Интерпола - все равно что "запустить лисицу в курятник".

Также заявляется, что Россия регулярно злоупотребляет Интерполом "с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что страна может выйти из Интерпола, если президентом организации станет россиянин. В Верховной Раде обвинили Прокопчука в "шпионаже против США".

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Сенаторы США сравнили россиянина во главе Интерпола с "лисой в курятнике"

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Теги: интерпол, сенат сша, александр прокопчук



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