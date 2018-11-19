Россиянин может стать главой Интерпола: Киев против

Глава МВД Украины Арсен Аваков выступил против кандидатуры генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, который может стать президентом Интерпола.

В Дубае проходит сессия Генассамблеи Интерпола, на которой будет выбран новый глава организации. Голосование будет походить 21 ноября. Украинская делегация старается помешать избранию Прокопчука. По словам Авакова, украинцы "проводят десятки встреч на самом высоком уровне", чтобы обвинить Москву в использовании возможностей Интерпола для политического преследования. "Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира", - заявил Аваков, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, Прокопчук является фаворитом. Россиянин, напомним, занял пост вице-президента в 2016 г. Конкуренцию Прокопчуку составит исполняющий обязанности президента Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.