Суд оставил под арестом экс-мэра Миасса Станислава Третьякова

Челябинский областной суд оставил под арестом до 7 января бывшего главу Миасса Станислава Третьякова, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

"Постановление суда первой инстанции обжаловал адвокат обвиняемого, просил изменить действующую меру пресечения на иную не связанную с изоляцией от общества", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка. 8 ноября по решению суда он был заключен под стражу на два месяца.

В Миассе собирают подписи под обращением в защиту бывшего главы Миасса.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.