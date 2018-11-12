В Миассе собирают подписи в поддержку арестованного экс-мэра Третьякова

В Миассе собирают подписи под обращением к руководителю управления Следственного комитета Челябинской области, прокурору региона и начальнику УФСБ в защиту бывшего главы Миасса Станислава Третьякова, передает корреспондент Накануне.RU.

Обращение опубликовали журналисты издания NewsMiass на своей странице в соцсети.

"Несмотря на то, что всё обвинение построено лишь на основании показаний, данных фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками, Станислава Валерьевича оставили под стражей на два месяца. Все мы знаем Станислава Валерьевича как честного и порядочного человека, репутация которого всегда и везде была безупречной!", - говорится в сообщении.

Журналисты предлагают всем неравнодушным жителям подписать обращение в защиту Третьякова и помочь со сбором подписей.

Напомним, бывший сити-менеджер был задержан силовиками в здании администрации городского округа 7 ноября. Его подозревают в получении взятки. По версии следствия, в 2012 году он, занимая должность замглавы администрации города, получил более 140 тыс. руб. за выделение земельного участка. 8 ноября по решению суда он был заключен под стражу на два месяца.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Третьяков руководил городской администрацией до сентября 2015 года. Во время избрания и.о. главы Миасса он снял свою кандидатуру с голосования, в результате был назначен Геннадий Васьков, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.