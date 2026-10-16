Предприятие ТМК создало оборудование для переработки металлургических шлаков

Предприятие ТМК Стальные Технологии, входящее в состав Трубной металлургической компании (ТМК), разработало барабан для переработки шлаковых отходов. Использованное конструкторское решение обеспечивает возможность оперативного обслуживания устройства без его демонтажа, что значительно продлевает срок эксплуатации, сообщили в пресс-службе ТМК.

Изделие было создано в сотрудничестве двух челябинских предприятий ТМК. Конструкторская документация была разработана инжиниринговым центром Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, филиал ТМК), а детали произведены на заводе ТМК Стальные Технологии. Оборудование предназначено для переработки вторичных сырьевых материалов.

Длина барабана составляет 8,1 метра, диаметр — 2,2 метра, а вес — 17 тонн. Главным элементом агрегата является металлический цилиндр, к которому с одной стороны прикреплена коническая загрузочная горловина, а с другой — два сменных сита для сортировки материала по фракциям. Сита пропускают частицы размером 80 и 10 мм.

Внутренняя поверхность барабана защищена от износа специальной футеровкой из прочной стали. Сита установлены на металлических стержнях, что позволяет быстро заменять поврежденные элементы. Это означает, что в случае поломки сменного элемента не требуется замена всего агрегата.