В Белгородской области БПЛА атаковал пассажирский автобус, ранены четыре женщины

В Шебекино беспилотник атаковал рейсовый автобус. Предварительно, пострадали четыре мирных жителя, они доставлены в больницу, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

У одной женщины диагностирована незавершенная ампутация ноги. Она находится в тяжелом состоянии. У второй женщины — мелкие ранения грудной клетки, плеча, кисти и ног. У третьей женщины предварительно диагностирована акубаротравма. Четвертая женщина получила осколочные ранения грудной клетки, шеи и плеч, дальнейшее лечение она продолжит амбулаторно.

Также сообщается, что в Шебекино из-за детонации очередного дрона поврежден частный дом. Кроме того, загорелся легковой автомобиль. В селе Маломихайловка Шебекинского округа от атаки FPV-дрона поврежден социальный объект.