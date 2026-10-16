Дональд Трамп высказался об "омытом океаном Крыме"

Президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о конфликте на Украине и полуострое Крым.

Политик считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский разрушил собственную страну. Конфликт на Украине можно решить и без него.

Трамп полагает, что Крымский полуостров – самая ценная территория, которая была у Украины. Объясняя свою точку зрения, он добавил, что Крым "с четырёх сторон омывается океаном", пишет "Интерфакс".

Отметим, ещё в конце 2025 г. Трамп заявлял, что его мирный план по Украине не нравится только Зеленскому.