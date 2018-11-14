Югорскому космонавту Сергею Рыжикову присвоили звание Героя Российской Федерации

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "летчик-космонавт Российской Федерации" первому космонавту Югры Сергею Рыжикову, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий приказ опубликован сегодня на портале правовой информации. Также Сергею Рыжикову присвоено звание Героя России.

"За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, присвоить звание Героя Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Напомним, в апреле прошлого года командир корабля 42-летний Сергей Рыжиков, Андрей Борисенко и американский астронавт Роберт Шейн Кимброу вернулись на Землю с Международной космической станции. Они пробыли на орбите 173 суток, в космос они отправились 19 октября 2016 года.