Меркель предложила ввести европейский Совет безопасности, "чтобы выжить как сообщество"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила создать европейский Совет безопасности. Такую идею она озвучила в своем выступлении перед европарламентариями в Страсбурге, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на телеканал N24.

"Я предложила ввести европейский Совет безопасности, члены которого работали бы по принципу сменяемости и который бы более быстро готовил важные решения", - рассказала она.

По ее словам, "только сплоченная Европа может быть достаточно сильна, чтобы быть услышанной на мировой арене". Меркель также считает, что Евросоюзу необходимо стать более самостоятельными и "взять свою судьбу в собственные руки, чтобы выжить как сообщество".

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава минфина Франции Брюно ле Мэр предложил сделать Европу "империей", похожей на США и Китай. До этого президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать общеевропейскую армию, подчеркнув, что странам ЕС необходимо обороняться самим, а не полагаться на помощь из-за океана.